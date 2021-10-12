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Путин призвал наращивать темпы вакцинации

16:02
  • вторник
  • 12 октября 2021

Однако работать с людьми нужно терпеливо, уверен президент

Президент России Владимир Путин во вторник провел первую встречу с депутатами Госдумы нового, восьмого созыва. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, передает пресс-служба Кремля. В частности, во время своего обращения к парламентариям Путин затронул тему вакцинации.

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"Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе", - сказал Путин в Кремле.

Президент призвал наращивать темпы вакцинации без "административных окликов". По мнению главы государства, людям необходимо терпеливо объяснять ее необходимость. Например, вести просветительскую работу и выступать в СМИ.

"Без всяких окликов административных нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни", - отметил Путин.

Ранее во вторник депутаты Госдумы впервые собрались в новом составе после выборов, которые прошли в сентябре.

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