В учреждениях культуры Свердловской области введут QR-коды

С предложением выступил региональный Роспотребнадзор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

"С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха", - рассказал Куйвашев.

По его словам, с предложением выступил региональный Роспотребнадзор.

Уточняется, что с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников. Привиты должны быть все в резиденции и правительстве. В противном случае сотрудник будет отстранен.

Вместе с тем в каждом государственном и муниципальном учреждении региона должны быть предусмотрены специальные помещения для приема непривитых граждан.

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