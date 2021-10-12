Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом страны

Президент заявил об этом на встрече с депутатами Госдумы

Политическая система России развивается и отвечает на меняющиеся запросы общества. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Кремле перед депутатами Госдумы восьмого созыва. Встреча президента с народными избранниками прошла в первый день работы нового состава нижней палаты. Глава государства поздравил депутатов с победой на выборах и выразил уверенность, что парламентарии будут стремиться реализовать свои обещания и программы.

Георгиевский зал Кремля. Новые комитеты, новые вице-спикеры и "Новые люди". Речь не только о появлении в нижней палате парламента пятой фракции, а о заметном изменении состава депутатов. Госдума обновилась практически наполовину.

"Политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня. Для людей, для ваших избирателей вы прежде всего народные избранники. Не забывайте об этом, и люди могут и будут обращаться к вам с самими разными вопросами, даже, может быть, не входящими в вашу компетенцию, но они надеются на вас и помнят о том, что пришли и проголосовали за вас", - сказал президент России Владимир Путин.

Сегодня вообще максимум протокола и церемониала – это регламент. В президиуме - старейшины, и это официальный термин. Возглавляющему "Новых людей" Алексею Нечаеву – 55 лет, а председательствующей Валентине Терешковой – 84 года. Руководить работой Думы продолжит Вячеслав Володин. Его кандидатуру сегодня поддержало большинство депутатов.

"Путь популизма разрушителен. Мы дважды потеряли страну, третьего раза просто может не быть, чтобы ее потом собрать. Надо понимать это и сделать все, чтобы парламент укреплял суверенитет и решал вопросы, которые ставит президент", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас с вами есть хороший повод поблагодарить граждан России. Поблагодарить их за активность в ходе избирательной кампании. Это доверие, безусловно, связано с надеждой, чтобы люди наши чувствовали уверенность, не побоюсь этого штампа, уверенность в завтрашнем дне. Уверен со своей стороны, что вы сделаете для этого все, что в ваших силах", - сообщил Путин.

Есть и конкретные ориентиры. Депутаты, по мнению президента, должны руководствоваться не только предвыборными программами и наказами, но еще и национальными целями развития страны.

"Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей. Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это знать, понимать и соответствующим образом реагировать. Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2020 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - призвал глава государства.

Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение – три ключевых приоритета. На эти цели в ближайшие три года выделят 67,5 триллиона рублей. Фактически каждый второй бюджетный рубль идет на социалку.

"Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано", - заявил Путин.

Нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, еще раз подчеркнул президент. В том числе и этим займутся депутаты восьмого созыва, учитывая разные, зачастую диаметрально противоположные позиции, решения будут действительно сбалансированными.

"Пример такого подхода в ходе предварительной работы показала "Единая Россия", у которой более двух третей мандатов, как известно. Она могла бы претендовать на руководство большинством комитетов, однако фракция продолжила традиции предыдущего созыва и при утверждении руководства комитетами предоставила возможность другим фракциям возглавить почти половину комитетов", - напомнил президент.

Их, кстати, в новой Думе будет больше: 32 вместо 26. Это сделано для более тесного взаимодействия с правительством. По обновлённой Конституции, депутаты утверждают кандидатуры министров. То есть теперь фактически за каждым ведомством закреплен свой комитет. Единороссы возглавляют 17. Руководит фракцией Владимир Васильев. Опытный политик, занимавший эту должность с 2012 по 2017 годы.

"Мы хотим выполнить ту программу, которая стала и называется народной. В интересах всех и каждого жителя Россия. Для того, чтобы это сделать, каждый хочет максимум приложить усилий", - сказал Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме.

У коммунистов - пять комитетов. Ключевые - семейная политика, аграрный сектор, по делам СНГ и соотечественников.

"Главный вопрос - сбережение народа. Отсюда минимальная зарплата должна быть 25 тысяч, минимальная пенсия - то же самое. И надо все сделать, чтобы поддержать талантливых людей, которые двинут страну вперёд", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По четыре комитета - у ЛДПР и "Справедливой России – За правду". К последней фракции, кстати, ​примкнул самовыдвиженец Анатолий Вассерман.

"Мы уже выполнили свои обещания, и все идеи, предложения реализовали в качестве законодательных инициатив", - рассказал Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.

"Ключевые комитеты у нас остались. По международным делам - Слуцкий. Это вся планета Земля, талантливый человек. Не хуже Киссинджера. Куда надо привезет любых депутатов любого парламента, в любые горячие точки. Это не всем дано", - указал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Впервые за 20 с лишним лет в Госдуме появилась пятая фракция. У нее два комитета. Накануне стало известно, что к "Новым людям" примкнули двое самовыдвиженцев: актер Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов.

"Как известно, прилив поднимает все лодки, а отлив показывает, кто купался без плавок. Надо нам всем вместе собраться и сделать так, чтобы экономика росла", - сказал Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

Бюджет, отмена обязательного техосмотра и продление "дачной амнистии" - вот лишь некоторые законопроекты, которые предстоит рассмотреть депутатам в эту осеннюю сессию. Средний возраст народных избранников - 53 года. Мужчины, по сравнению с предыдущим созывом Думы, в среднем стали старше на полтора года. Женщины, наоборот, - на год помолодели.

Матвей Шестаков, Дина Самохина, Станислав Козловский, "ТВ Центр", Москва.

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