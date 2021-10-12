МВД подтвердило задержание ректора "Шанинки"

Сергей Зуев подозревается в хищении более 21 млн рублей

Как сообщили во вторник в пресс-службе МВД, ректор "Шанинки" Сергей Зуев задержан по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей.

"Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - приводит сообщение ТАСС.

Следствие в ближайшее время обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения.

Прежде Ракову обвинили в особо крупном мошенничестве. Ее арестовали до 6 декабря. Дома у Раковой прошли обыски. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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