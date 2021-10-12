Собчак прибыла на допрос в полицию

Ранее ведущая попала в ДТП, в котором погиб человек

Телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос к следователю МВД, передает во вторник ТАСС со ссылкой на источник.

"В настоящий момент идет допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве", - уточнил собеседник агентства.

Допрашивают ведущую как свидетеля.

9 октября в Сочи произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и пострадали еще двое. Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo.

40-летний Олег Цой, который был за рулем Mercedes, признал свою вину, он отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

Собчак сообщила, что получила в результате аварии сотрясение мозга и другие травмы. Водитель и машина, уточнила она, были не ее.

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