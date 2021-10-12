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Психологи проверят нашумевший сериал Netflix

17:17
  • вторник
  • 12 октября 2021

Молодежь повторяет сцены из шоу

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в связи с обращениями родителей организация попросила психологов проверить сериал Netflix "Игра в кальмара".
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"Мы попросили экспертов-психологов дать свою оценку. Ждем их заключение. Отмечу, что это не единственный релиз на Netflix, который вызвал вопросы", - написала Мизулина в Telegram.

Она отметила, что у некоторых зрителей, и особенно это касается молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из шоу.

Ранее сериал вышел на первое место по просмотрам в сервисе. "Игра в кальмара" рассказывает о секретной игре на выживание, в которой люди, оказавшиеся в крупных долгах, рискуют жизнью, чтобы получить большой денежный приз.

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