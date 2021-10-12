В Москве увеличат минимальный размер пенсии

Она в 1,5 раза больше федеральной выплаты

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством", — говорится в сообщении мэрии (цитата по АГН "Москва").

В последний раз пенсию повышали в январе — на 3,7%, с 19 500 до 20 222 рублей.

Городскую доплату получают 2,1 миллиона столичных пенсионеров.

Всего на оказание мер соцподдержки жителей Москвы в бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом расходы на эти цели вырастут на 6,1%.

Ранее во вторник правительство столицы одобрило проект бюджета на 2022 год.

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