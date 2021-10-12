Володин рассказал о работе нового созыва Думы

Структура претерпела некоторые изменения

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил после встречи президента Владимира Путина с депутатами, что в Думе нового созыва изменилась структура, выросло количество комитетов, часть из которых будут дополнительно нацелены на работу с отраслевыми министерствами.

Володин также обратил внимание на открытость и конкурентность парламента на современном этапе.

"Мы сейчас можем не только сравнивать себя с другими политическими системами, но и исходить из того, что у нас уже много преимуществ, много тех решений, которые мы можем поставить в пример", - заметил председатель нижней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Он добавил, что обновление состава Госдумы поможет освежить повестку.

"Нам надо обязательно брать все лучшее у тех, кто давно работает, и тех, кто впервые пришел. Это новая повестка, новый взгляд, новые предложения. Сочетая, мы однозначно выиграем", - заключил спикер.

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