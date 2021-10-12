"Хочу сверить часы": Путин обратился к Пашиняну перед саммитом СНГ

Лидеры проводят встречу в Москве

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну "сверить часы" перед саммитом СНГ, который пройдет 15 октября в Минске. Приветствуя друг друга во вторник на встрече в Москве, лидеры России и Армении пожали руки и обнялись.

"Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону, конечно, личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и не в формальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах. Скоро у нас саммит СНГ. Мне хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению, и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия. В том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе", - сказал Путин Пашиняну.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры планируют обсудить такие темы, как Нагорный Карабах, актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействие в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

В нынешнем году Путин и Пашинян уже провели три личные встречи и более десяти раз разговаривали по телефону.

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