Путин назначил полпреда в Сибири

Им станет бывший помощник президента Анатолий Серышев

Президент России Владимир Путин во вторник назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе на сайте Кремля.

Ранее Серышев занимал должность помощника Путина по кадровой тематике силового блока. Теперь этими вопросами займется экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, а регион возглавит Михаил Евраев (до недавнего времени - замглавы ФАС).

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