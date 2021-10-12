Назначен врио главы Ярославской области

Дмитрий Миронов стал помощником президента

Дмитрий Миронов покидает пост губернатора Ярославской области. Он назначен помощником президента России, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", - сказано в тексте указа главы государства.

Врио главы Ярославской области назначен Михаил Евраев. Владимир Путин уже провел с ним встречу в режиме видеоконференции.

"У вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке", - обратился президент к Евраеву.

Тот в свою очередь отметил, что жителей региона волнуют содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, рост цен.

"Нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности", - добавил новый врио Ярославской области.

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