МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы на 10 дней

Разработан соответствующий законопроект

Росфинмониторинг разработал законопроект, вносящий правки по части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний. Согласно документу, руководство ФСБ и МВД сможет принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков.

Меры будут приниматься, если совершаются операции с целью финансирования терроризма, оплаты наркотических средств и экстремистской деятельности.

Кроме того, нормы будут распространяться на операции по финансированию проведения публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка. Объясняется это тем, что подобные мероприятия могут привести к массовым беспорядкам.

Авторы инициативы отмечают, что для совершения указанных преступлений часто используются открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц счета или электронные кошельки. Их блокировки через суд зачастую неэффективны.

Решение о блокировке могут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, а также их заместители и отдельные руководители территориальных органов ФСБ и МВД.

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