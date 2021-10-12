Нонна Гришаева прокомментировала слухи о болезни

Ранее в Москве отменили спектакли с участием актрисы
Актриса и телеведущая Нонна Гришаева прокомментировала слухи о заболевании коронавирусом.
"У меня два отрицательных теста на сегодняшний день и никаких симптомов", — призналась Гришаева в беседе со "Звездой", отмечая, что сейчас она добивается снятия карантина.
Из-за подозрений на COVID-19 у артистки отменились спектакли в московском Театре Вахтангова, запланированные на 7 и 13 октября.
Видео: "Приют комедиантов — бенефис Нонны Гришаевой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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