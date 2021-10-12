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Нонна Гришаева прокомментировала слухи о болезни

19:07
  • вторник
  • 12 октября 2021

Ранее в Москве отменили спектакли с участием актрисы

Актриса и телеведущая Нонна Гришаева прокомментировала слухи о заболевании коронавирусом.

"У меня два отрицательных теста на сегодняшний день и никаких симптомов", — призналась Гришаева в беседе со "Звездой", отмечая, что сейчас она добивается снятия карантина.

Из-за подозрений на COVID-19 у артистки отменились спектакли в московском Театре Вахтангова, запланированные на 7 и 13 октября.

Видео: "Приют комедиантов — бенефис Нонны Гришаевой"

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