В России до 2030 года произведут более 700 самолетов

Авиакомпании нуждаются в новых моделях

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик сообщил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, что до 2030 года в России запланировано производство около 700 воздушных судов и более 430 вертолетов.

"Это совпадает с потребностями авиакомпаний, и таким образом мы планируем закрыть возрастающие потребности авиакомпаний, в том числе по замене устаревающего парка и, соответственно, его выбытия из эксплуатации", - уточнил замглавы Минтранса (цитата по ТАСС).

Он добавил, что планируется производить, в частности, легкомоторные "Байкал" и Ил-114 и магистральные SSJ 100, МС-21.

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