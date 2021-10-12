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Мужчина на электросамокате погиб в ДТП в Москве

19:20
  • вторник
  • 12 октября 2021

Пострадавший скончался на месте

На востоке Москвы погиб передвигавшийся по проезжей части на электросамокате мужчина, сообщила столичная Госавтоинспекция Telegram.
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"Предварительно водитель автомобиля "ГАЗель" совершал левый поворот на улицу Байкальская с улицы Иркутская, а мужчина, управляющий электросамокатом ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть "ГАЗели", - говорится в сообщении.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте ДТП работают дорожно-патрульная служба и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.

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