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Отец девятилетней студентки МГУ сообщил об угрозах

19:39
  • вторник
  • 12 октября 2021

Неизвестные пытаются организовать травлю

Евгений Тепляков, отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой, пожаловался на угрозы в адрес семьи, передает канал "M24".
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"Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами", - рассказал мужчина.

Он добавил, что есть записи, на которых Алисе обещают сломать руки и вышвырнуть из вуза.

Также Евгений пожаловался на поведение некоторых СМИ, негативно настроенных в адрес семьи и распространяющих клевету.

Алиса Теплякова в восемь лет успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете МГУ. Для поступления на бюджет девочке баллов не хватило, она будет учиться на платном отделении.

Позднее отец Тепляковой перевел дочь на индивидуальный учебный план.

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