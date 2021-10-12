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Заболевшему ковидом Серову назначили интенсивное лечение

19:59
  • вторник
  • 12 октября 2021

О состоянии певца сообщила его дочь Мишель

Певец Александр Серов, госпитализированный в больницу с коронавирусом, находится под бдительным контролем врачей. Артисту назначили интенсивное лечение, сообщила дочь Серова Мишель.
Александр Серов попал в реанимацию с большим поражением лёгких

"Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости", — написала она (цитата по "Стархиту").

Мишель пожелала отцу скорейшего выздоровления и позитивного настроя. Она также поблагодарила всех за поддержку.

Ранее друг Серова, композитор Игорь Крутой, призвал молиться за артиста. "Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всем моем желании, я не могу. У меня ко всем подписчикам огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова", — поделился переживаниями композитор.

9 октября стало известно, что певец Александр Серов госпитализирован с коронавирусом в реанимацию одной из московских больниц.

Популярность Александр Серов обрёл в конце 80-х годов. Его хиты "Я люблю тебя до слёз" и "Мадонна" часто звучали по радио и телевидению.

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