В Ивановской области запретили проводить банкеты

Из-за ситуации с COVID-19

В организациях общественного питания Ивановской области запретили проводить банкеты, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

Меры действуют до улучшения эпидситуации.

"За исключением семейных праздников и поминальных обедов с числом участников до 30 человек", - уточняется в сообщении.

Внесены изменения и в работу санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов. При заселении все гости теперь должны предъявлять документ о вакцинации, справку о наличии антител или отрицательный результат теста на COVID-19.

Культурные, развлекательные и спортивные мероприятия могут проводиться только при условии 100% тестирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram