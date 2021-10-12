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В Ивановской области запретили проводить банкеты

20:06
  • вторник
  • 12 октября 2021

Из-за ситуации с COVID-19

В организациях общественного питания Ивановской области запретили проводить банкеты, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
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Меры действуют до улучшения эпидситуации.

"За исключением семейных праздников и поминальных обедов с числом участников до 30 человек", - уточняется в сообщении.

Внесены изменения и в работу санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов. При заселении все гости теперь должны предъявлять документ о вакцинации, справку о наличии антител или отрицательный результат теста на COVID-19.

Культурные, развлекательные и спортивные мероприятия могут проводиться только при условии 100% тестирования.

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