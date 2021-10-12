ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сети появился трейлер ремейка фильма "Один дома"

20:36
  • вторник
  • 12 октября 2021

Главного героя переименовали

На официальном YouTube-канале кинокомпании 20th Century Studios выложили трейлер ремейка комедии Криса Коламбуса "Один дома".
Вышел трейлер четвертой "Матрицы"

Режиссером выступил Дэн Мейзер. В центре сюжета, как и в оригинальной картине, мальчик (только теперь не Кевин, а Макс), которого родители забыли дома на Рождество. Ему предстоит защищаться от грабителей.

Главную роль исполнил Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Также в ленте снялись Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс и Элли Маки.

Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из ремейка фильма "Один дома"
Кадр из ремейка фильма "Один дома"
Кадр из ремейка фильма "Один дома"
Кадр из ремейка фильма "Один дома"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.