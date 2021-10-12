В Сети появился трейлер ремейка фильма "Один дома"

Главного героя переименовали

На официальном YouTube-канале кинокомпании 20th Century Studios выложили трейлер ремейка комедии Криса Коламбуса "Один дома".

Режиссером выступил Дэн Мейзер. В центре сюжета, как и в оригинальной картине, мальчик (только теперь не Кевин, а Макс), которого родители забыли дома на Рождество. Ему предстоит защищаться от грабителей.

Главную роль исполнил Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Также в ленте снялись Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс и Элли Маки.

Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.

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