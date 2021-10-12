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В Махачкале арестовали школьника, зарезавшего одноклассника

20:38
  • вторник
  • 12 октября 2021

Суд отправил его под стражу на два месяца

Суд в Махачкале арестовал школьника, который накануне смертельно ранил ножом своего одноклассника.

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"Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 11 декабря 2021 года", - говорится в сообщении Кировского суда.

Ранее во время допроса напавший сказал, что не хотел убивать сверстника, а нож купил год назад, так как хотел "быть как все".

11 октября в школе №51 Махачкалы девятиклассник ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший умер по пути в больницу.

Против напавшего подростка возбуждено дело об убийстве, в отношении директора школы и его заместителя - о халатности. Еще одно дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" возбуждено против руководства ЧОП.

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