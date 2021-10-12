Трамп заявил, что США стали посмешищем

Бывший президент намекает на возвращение

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выпустил во вторник заявление для прессы, в котором подчеркнул, что его страна стала объектом для насмешек.

"Наша страна - предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой", - приводит слова экс-главы Белого дома ТАСС.

При этом Трамп пообещал "сделать Америку вновь великой" вместе со сторонниками.

Среди основных проблем Штатов Трамп выделил высокий уровень заболеваемости COVID-19, ситуацию с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи.

Ранее, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах президента в 2024 году, Трамп сказал следующее: "Я не думаю, что у нас будет выбор. Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора".

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