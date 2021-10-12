На острове Пальма эвакуируют до 800 человек

Из вулкана идут потоки лавы
Власти входящего в состав Канарских островов острова Пальма распорядились провести эвакуацию еще до 800 человек, пишет газета El Pais.
Связано это с непрекращающимися потоками лавы из вулкана. Извержение началось еще 19 сентября. Свои дома вынуждены были покинуть уже 6,8 тысячи человек.
Тем, кому предписано эвакуироваться, следует взять с собой самые важные вещи и домашних питомцев, говорят власти.
Нынешнее извержение может продлиться три месяца, предупреждают эксперты. Жертв пока не зафиксировано, но нанесен урон частной собственности и общественной инфраструктуре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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