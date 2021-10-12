В Британии извинились за статью о "краже" Россией формулы вакцины

Журналисты признали, что опубликовали фейк

Британская газета Daily Express принесла извинения Российскому фонду прямых инвестиций за материал, в котором утверждалось, что разработки британско-шведской компании AstraZeneca якобы использовались при создании вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Данная статья содержала недостоверную информацию. В качестве извинения мы рады разместить заявление РФПИ", - сказано в сообщении на сайте.

В размещенном заявлении РФПИ говорится, что платформу с использованием аденовирусов человека применяли еще в 2017 году при создании российского препарата от лихорадки Эбола.

При этом, заметили в фонде, AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий.

Ранее в РФПИ публикации британских газет о "Спутнике V" назвали наглой ложью, основанной на анонимных источниках.

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