ВОЗ свела "суть проблемы" COVID-19 к одному континенту

Глава организации вновь раскритиковал ревакцинацию

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во вторник на онлайн-мероприятии, что мировое сообщество должно передать используемые для бустера вакцины от коронавируса Африке.

"Были использованы 6,5 млрд доз вакцины. Из них Африка получила только 166 млн. 166 млн для 1,2 млрд человек. А оставшиеся 6,3 млрд - для остального мира", - сказал глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что "начинать ревакцинацию - это самый худший из тех шагов, которые может предпринять мировое сообщество".

По словам Гебрейесуса, нельзя прекратить пандемию, игнорируя целый континент. "Суть проблемы в одном континенте. Давайте займемся этим в первую очередь", - заметил он.

Как заключил Гебрейесус, миру следует "вернуться к здравому смыслу".

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