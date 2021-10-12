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ВОЗ свела "суть проблемы" COVID-19 к одному континенту

22:35
  • вторник
  • 12 октября 2021

Глава организации вновь раскритиковал ревакцинацию

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во вторник на онлайн-мероприятии, что мировое сообщество должно передать используемые для бустера вакцины от коронавируса Африке.
ВОЗ: только 15 стран Африки вакцинировали более 10% населения

"Были использованы 6,5 млрд доз вакцины. Из них Африка получила только 166 млн. 166 млн для 1,2 млрд человек. А оставшиеся 6,3 млрд - для остального мира", - сказал глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что "начинать ревакцинацию - это самый худший из тех шагов, которые может предпринять мировое сообщество".

По словам Гебрейесуса, нельзя прекратить пандемию, игнорируя целый континент. "Суть проблемы в одном континенте. Давайте займемся этим в первую очередь", - заметил он.

Как заключил Гебрейесус, миру следует "вернуться к здравому смыслу".

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