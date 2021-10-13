Западные журналисты нарисовали карту новой мировой войны

Какие страны отметили репортеры?

Третья мировая как предчувствие. Издание The Sun, известное своими сенсациями, сообщавшая о краже вакцин шпионами, называвшая в 2015-м мигрантов с востока тараканами, решила напугать читателей сценарием новой мировой войны.

Карта прилагается. Возможная война между Китаем и Тайванем на первом месте, поскольку, поясняет нам газетный эксперт, отношения за последние 40 лет накалены до предела. Примем, во внимание, что торговая и идеологическая война, начатая Дональдом Трампом против КНР, подхвачена новой администрацией. Потому Китай просто не мог не стать горячей точкой.

Удивительным образом война должна начаться в тех странах, которыми Соединенные Штаты очень недовольны последнее время. Америке, говорит эксперт, придется смириться с тем, что Северная Корея может нанести по Штатам сокрушительный ракетный удар. Спрашивается, а где ваша хваленая система ПРО?

Напряженные отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом заставили американских ясновидящих поместить на карту боевых действий Турцию. Как еще одну точку, где может начаться третья мировая. России в этом сценарии нет, видимо, Москва слишком серьезный потенциальный противник, чтобы включать ее в мультяшные войны. По-другому видят Америку и ее роль в военных конфликтах по эту сторону океана. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ одержать военную победу над Россией:

"Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты. Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев".

Совет Джо Байдену от Климкина: надо поставить России красные линии. Победа не за горами. В Вашингтоне подобный бред предпочитают не комментировать, уж слишком его много. Бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза призывает дождаться политических катаклизмов в Москве и захватить Крым. Националист Дмитрий Ярош планирует захватить Краснодарский край, Воронеж и Ростовскую область. Да что там эти гражданские! Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в сентябре в прямом телеэфире объявил, что так вот, по-честному, не против проехать на танке по Красной площади. А заодно и по Арбату.

Грозные выпады Украины комментируют по всему миру. Так, читателям болгарской газеты "Факти" очень понравились эти планы.

Так что американским экспертам еще далеко до украинских политиков по части милитаристского угара. Уж если и будут очередной раз писать сценарий третьей мировой, пусть спросят Климкина. Где красные линии проводить и как одержать победу над Москвой. А вообще для всех этих невеселых картинок лучший заголовок – в действительности все не так, как на самом деле.

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