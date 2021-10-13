"Нуланд всегда выступала за диалог с Россией": что означает ее визит в Москву

Ситуацию прокомментировал Михаил Таратута

Что рассчитывает добиться Вашингтон от переговоров Виктории Нуланд? Означает ли её визит в Москву готовность США изменить политику в отношении России? В каких вопросах наши страны могут найти точки совпадения интересов?

В программе "События. 25-й час" ведущий Алексей Фролов обсудил эти вопросы с Михаилом Таратутой - журналистом, долгое время работавшим в США.

"Нуланд всегда выступала, даже в самые неприятные периоды, за диалог с Россией. С ее точки зрения, есть столько мировых проблем, которые нельзя решить без России, поэтому разговаривать надо всегда", - отметил он.

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