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Российские военные провели тренировку бойцов сирийской армии

09:08
  • среда
  • 13 октября 2021

Как проходили учения?

В сирийской Пальмире вновь слышны залпы орудий, но теперь лишь учебные. Российские военные провели тренировку бойцов правительственной армии, сообщает "ТВ Центр".

Основной элемент подготовки - стрельба из ручных пехотных огнеметов. В условиях реального боя один выстрел из такого оружия может решить его исход. При точном попадании заряд выжигает здание площадью до 80 квадратных метров. Также отрабатывались навыки поражения целей из крупнокалиберных пулеметов и зениток сквозь дымовую завесу. Сирийским военным удалось поразить заранее намеченные ориентиры.

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