Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Нерабочими будут дни с 4 по 7 ноября

Россиянам предстоят четыре выходных дня подряд в ноябре в связи с переносом нерабочих дней. Об этом напомнил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг. Пятница, 5 ноября, также будет нерабочей — выходной перенесли на этот день со 2 января. Затем следуют суббота и воскресенье. Таким образом, россияне отдохнут четыре дня подряд.

Среда, 3 ноября, будет рабочим днем, однако его продолжительность сократится на час в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса.

Россияне, запланировавшие отпуск на этот период, смогут его продлить. Соловьев напомнил, что по закону если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество — в данном случае на один день.

Граждане, у которых в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к деятельности не привлекались, не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Порядок и условия выплат должны быть прописаны в служебном контракте, рассказал Соловьев "Российской газете".

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