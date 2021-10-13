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Аналитики спрогнозировали рост спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году

08:38
  • среда
  • 13 октября 2021

Мировая добыча нефти к 2030 году вырастет до 103 млн б/с

Мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн баррелей в сутки в 2021 году и вернется к докризисному уровню к 2023 году. Такой вывод содержится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.
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Аналитики отмечают, что это лишь частично покрывает снижение на 8,7 млн б/с по сравнению с 2020 годом. Потребление авиатоплива остается значительно ниже допандемического уровня, что в основном связано с ограничениями на международные поездки и ограниченным прогрессом в области вакцинации во многих развивающихся странах.

Спрос на автотранспорт восстанавливается быстрее. Ожидается, что в начале 2022 года спрос как на дизельное топливо, так и на бензин вернутся на уровень, предшествующий пандемии.

Вместе с тем риски, связанные с удаленной работой (особенно в странах с развитой экономикой), увеличением продаж электромобилей и повышением эффективности новых моделей сдерживают рост спроса на топливо, предупреждают эксперты МЭА.

Предполагается, что спрос на нефть достигнет максимального уровня в 104 млн б/с в середине 2030-х годов, а затем будет постепенно снижаться до 2050 года. При этом мировая добыча нефти к 2030 году вырастет до 103 млн б/с с 91,3 млн б/с в 2020 году и останется на том же уровне к 2050 году, сообщает "Интерфакс".

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch ранее подсчитали, что доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% (50 млрд долларов) на фоне высоких цен на нефть и газ.

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