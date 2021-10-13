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В "Векторе" назвали особенность единой вакцины от коронавируса и гриппа

09:00
  • среда
  • 13 октября 2021

Препарат можно актуализировать для каждого нового сезона

Объединенная вакцина против гриппа и коронавирусной инфекции представляет собой векторный препарат на основе вирусов гриппа А и В. Об этом рассказали в научном центре "Вектор", который разрабатывает вакцину.
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Главной особенностью препарата является то, чтопри вакцинации будет обеспечиваться защита как от сезонного гриппа, так и от COVID-19. Живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых — это важное условие защиты от респираторных заболеваний. —

Использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволит актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19.

Препарат только разрабатывается, впереди еще много предшествующих этапов изучения, включая доклинические исследования, подчеркнули в "Векторе". Поэтому говорить о сроках клинических испытаний пока преждевременно, пишут "Известия".

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что учреждение планирует начать клинические испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа. Технологическая платформа для этого уже создана.

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