Медицинским сервисам разрешат ставить диагноз дистанционно

Разрешить дистанционную постановку диагноза предлагается в рамках экспериментального правового режима

Российским врачам разрешат полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Министерством экономического развития.

Разрешить дистанционную постановку диагноза предлагается в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий. В так называемых "цифровых песочницах" можно будет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством.

Программа ЭПР в сфере телемедицины будет действовать три года на всей территории России. Четыре участника эксперимента уже определены, другие сервисы также могут присоединиться при соответствии определенным критериям.

При этом телемедицинские услуги нельзя оказывать для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, которые проводятся для выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Также запрещается постановка диагноза по заболеваниям, включенным в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих (туберкулез, ВИЧ, заболевания, передающиеся половым путем).

К концу третьего года эксперимента в нем должны принять участие не менее 860 медицинских работников и 75 тысяч пациентов, которым будет проведено 120 тысяч телемедицинских консультаций.

В Минэкономразвития подтвердили подлинность проекта постановления об ЭПР в сфере телемедицины, а также уточнили, что в ближайшее время документ вынесут на общественное обсуждение, сообщает РБК.

В 2021 году рейтинг новых самых востребованных профессий возглавила специальность врача телемедицины. Таким специалистам предлагают доход до 130 тысяч рублей.

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