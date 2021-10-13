Как борются с коронавирусом в Москве

Ситуация напряженная, но управляемая

В Москве жители старше 65 лет, прошедшие вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей взамен подарочного набора, который выдают сейчас. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин. Для получения выплаты нужно подать заявление в любой социальный центр города. Также начинается бесплатное тестирование на коронавирус среди школьников.

В Ледовом Дворце "Крылатское" уже год молчат трибуны, но на арене идёт напряженная борьба. Команда врачей против коронавирусной инфекции. Болезнь меняет правила, забирает время, и на все приходится быстро реагировать. Ведь счёт идёт на жизни.

На главной арене развернулся крупнейший резервный госпиталь. Вместо палат в привычном понимании - открытые блоки, которые дают больше пространства и упрощают врачебные обходы. А на огромном экране иногда показывают классику советского и немого кино. Эта полноценная больница с лабораторией, диагностическими службами и реанимацией готова принять более 1300 пациентов, сейчас она заполнена больше чем на половину, и ежедневно сюда поступают сотни пациентов.

Врачи отмечают, что вирус становится агрессивнее, и период перехода из среднего состояния в тяжелое стал очень коротким.

"За сутки - двое может быть поражение до 100 процентов! За очень короткий промежуток. И вторая особенность - очень высокая контагиозность - быстрое распространение, быстрое заражение, быстрое течение", - рассказал главный врач городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.

Так произошло у Владимира, он на третий день попал в реанимацию, резко стало невозможно вдохнуть - обследование показало, что его легкие поражены более чем на 90 процентов. Теперь за его показателями круглосуточно следят мониторы, и требуется высокопоточная подача кислорода. Мужчине всего 41.

У Владимира, как и у Андрея, не было прививки. Именно у таких пациентов болезнь протекает очень тяжело. Ольга Васильевна побоялась прививаться из-за сопутствующих заболеваний. У женщины долго держалась высокая температура, беспокоили кашель, одышка и боли в спине.

"Как я сейчас понимаю, надо было не дергаться, а пойти и сделать прививку. Может, не было бы так тяжело. Я тут уже 18-й день", - рассказала она.

Прививку нужно будет сделать и после выписки, чтобы не вернуться в госпиталь еще раз. Теперь по распоряжению мэра Москвы горожане старше 60 лет при вакцинации от ковида вместо подарочных наборов смогут получить денежную компенсацию в 10 тысяч рублей. Врачи напоминают: прививку нужно повторять через шесть месяцев.

Ситуация в Москве остается напряженной, но управляемой. У специалистов вызывает опасение рост заболеваемости среди школьников. За последний месяц в мегаполисе коронавирусом заболело в два с половиной раза больше учеников, и теперь в 10 столичных школах стартует бесплатное экспресс-тестирование на ковид.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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