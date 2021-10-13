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Россия и ЕС провели встречу по вопросу взаимного признания вакцин

11:45
  • среда
  • 13 октября 2021

Ограничительные меры ужесточают по всему миру

Представители России и Европейского Союза провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации. Об этом в среду заявили в Минздраве. Стороны договорились о серии консультаций для согласования основных правовых и технических параметров, сообщает "ТВ Центр".

До сих пор продолжает появляться ложная информация о нашей вакцине. Так, британская газета "Дейли Экспресс" опубликовала статью о том, что при создании "Спутника V" якобы использовали разработки компании "АстраЗенека". Издание за фейк извинилось, но заголовок оставило практически без изменений.

Тем временем во всём мире ужесточают ограничительные меры. Так, в Южной Корее планируют ввести паспорта вакцинации. Полностью привитые граждане смогут свободно посещать массовые мероприятия, общественные и государственные учреждения.

Жёсткие карантинные меры уже действуют в столице Болгарии и близлежащих районах. В Софии запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, театры, кинозалы и фитнес-центры разрешено заполнять только на треть.

А в Китае не оставляют попыток найти источник коронавируса. Специалисты планируют изучить на наличие антител образцы крови жителей Ухани, взятые с октября по декабрь 2019 года. Это позволит получить более точную картину начала распространения инфекции.

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