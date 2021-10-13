Зачем в Киеве завели новое дело против Медведчука

Сам он вину не признает и считает, что украинская власть так расправляется с неугодными противниками

Украинская прокуратура намерена оспорить меру пресечения, которую Печерский районный суд Киева накануне избрал Виктору Медведчуку. Оппозиционного политика оставили под домашним арестом до 7 декабря. Но гособвинителей такой исход не устроил. Ведь Медведчуку, помимо государственной измены, вменяют теперь и финансирование террористов.

Украинская прокуратура по команде с Банковой идет ва-банк. Против Виктора Медведчука выдвинуты новые обвинения. В госизмене и поддержке терроризма. Суд с обвинениями согласился. Но требованию следователей отправить депутата в СИЗО отказал. Медведчук останется под домашним арестом.

Очередное дело против Медведчука прокуратура сфабриковала буквально в течение нескольких дней. Как, впрочем, и первое, в мае этого года. Даже не стараясь собрать доказательства. Собственно, их нет в природе. Но у Зеленского есть цель или заказ. Избавиться от Медведчука любыми способами.

"Власть делает все, чтобы Виктор Владимирович не приступил к своим обязанностям, чтобы он был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины, доносить свою альтернативную точку зрения, кстати, в чем его обвиняют? В том, что он не согласен с европейско-атлантическим направлением в политике Украины, но это чисто политические мотивы для преследования", - отметила адвокат Медведчука Лариса Чередниченко.

У этой судебной авантюры есть еще одна цель. Авторитет Медведчука в украинском обществе высок. На прошедших выборах в Раду его партия - главный конкурент партии власти. "Оппозиционная платформа" разгромила "Слуг народа" в ходе голосования на Юго-Востоке. А сам Медведчук мог бы вполне рассчитывать в перспективе на президентский пост.

Отправив под юридический пресс Медведчука, Зеленский пытается избавиться от еще одного политического соперника - Петра Порошенко. Суд и прокуратура, считают политологи, будут выбивать из депутата показания против экс-президента и в другом, еще не закрытом деле. О якобы схемах импорта угля из Донбасса. Амбиции Порошенко вновь вернуться в кресло главы государства никуда не делись. Поэтому задача в итоге - избавиться и от "конфетного короля". Тем более, что в 2014 и 2015 именно Порошенко подписывал документы о поставках. А не Виктор Медведчук.

Власть пытается вывести Медведчука из политической игры и как основную фигуру на Украине, которая активно выступает за восстановление отношений с Россией и Донбассом. Во всех сферах. Донецк и Луганск, настаивает Медведчук, это не террористические организации. И стабильность в регион можно вернуть. Необходима только политическая воля власти. Власть, то есть Зеленский, больше заботит не мир, а выдвижение своей кандидатуры на второй срок. Поэтому устранение конкурентов сегодня куда важнее.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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