Стартовал первый поток образовательной программы "Стратегические коммуникации"

Что расскажут эксперты?
В среду в Московской области стартовал первый поток уникальной образовательной программы "Стратегические коммуникации" "Мастерской новых медиа".
Слушатели - около 90 специалистов в области пиара из разных регионов России. Среди них - руководители и сотрудники пресс-служб местных администраций, учебных заведений и общественных организаций.
Эксперты расскажут о принципах эффективного взаимодействия с аудиторией и научат использовать самые современные инструменты при работе в новом информационном пространстве.
Курс проходит на базе Мастерской управления "Сенеж" при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей" и организации "Диалог".
"Правительство Российской Федерации, которое сегодня я здесь представляю, конечно же, заинтересовано, чтобы не только федеральные органы власти, само правительство и ФОИВы, но и все органы власти по всей стране могли максимально понятно и доступно, проще говоря, человеческим языком разговаривать с нашими гражданами, нашими людьми, рассказывая, что мы делаем", - отметил заместитель руководителя Аппарата Правительства России Леонид Левин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram