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Стартовал первый поток образовательной программы "Стратегические коммуникации"

12:16
  • среда
  • 13 октября 2021

Что расскажут эксперты?

В среду в Московской области стартовал первый поток уникальной образовательной программы "Стратегические коммуникации" "Мастерской новых медиа".

Слушатели - около 90 специалистов в области пиара из разных регионов России. Среди них - руководители и сотрудники пресс-служб местных администраций, учебных заведений и общественных организаций.

Эксперты расскажут о принципах эффективного взаимодействия с аудиторией и научат использовать самые современные инструменты при работе в новом информационном пространстве.

Курс проходит на базе Мастерской управления "Сенеж" при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей" и организации "Диалог".

"Правительство Российской Федерации, которое сегодня я здесь представляю, конечно же, заинтересовано, чтобы не только федеральные органы власти, само правительство и ФОИВы, но и все органы власти по всей стране могли максимально понятно и доступно, проще говоря, человеческим языком разговаривать с нашими гражданами, нашими людьми, рассказывая, что мы делаем", - отметил заместитель руководителя Аппарата Правительства России Леонид Левин.

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