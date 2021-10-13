В Москве прошел "Завтрак с наставником"

В чем состоит формат встречи?

Темпы цифровизации страны, особенности подсоединения к интернету в разных регионах и разработка программа подключения школ к высокоскоростному доступу. Эти и другие темы обсудили в среду в Москве в рамках проекта "Завтрак с наставником" конкурса "Лидеры России".

Формат встречи позволяет участникам пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом в той или иной сфере и, конечно же, задать интересующие вопросы спикерам. Так, речь зашла о кибербезопасности. Говорили об актуальных задачах, проблемах, с которыми сталкиваются специалисты в этом направлении, и о способах их решения, сообщает "ТВ Центр".

"По мере продвижения цивилизации в цифровые технологии, как всегда, с удобствами появляются риски. Это и преступная деятельность, и интересы различных спецслужб, и, конечно, Россия и со стороны государства, и со стороны бизнеса должна находиться в актуальном состоянии, быть готовой обеспечить защиту своих интересов", - заявил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

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