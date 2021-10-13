Ракова разъяснила порядок введения карантина в школах

Один положительный экспресс-тест не станет основанием для подобного шага

Решение о введении карантина в школьных классах в Москве может быть принято только на основании двух положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 13 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что положительный результат экспресс-теста не является основанием для признания ребенка заболевшим и введения карантина в классе. Если школьник получит положительный экспресс-тест, к нему незамедлительно направят врача из поликлиники для осмотра и проведения ПЦР-теста и еще одного экспресс-теста.

Только по результатам такого обследования может быть принято решение о дальнейших шагах, включая введение карантина.

Анастасия Ракова также рассказала, что за последний месяц заболели в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий. Только за последние две недели заболели на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц госпитализировано более 280 детей школьного возраста.

Заместитель мэра отметила, что дети чаще всего переносят COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, причем почти в полтора раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что перевод школьников на дистанционное обучение следует осуществлять, если в классе заболели более 20% детей. В настоящее время закрыты полностью 605 школ в 25 регионах и 117 детских дошкольных учреждений в 22 регионах России.

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