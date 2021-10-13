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Бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах

09:38
  • среда
  • 13 октября 2021

Тесты начнут делать с 14 октября

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию ввели в десяти столичных школах. Об этом в среду, 13 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Заммэра отметила, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Однако это крайняя мера, которой хотели бы избежать в Москве, поэтому отрабатываются другие механизмы.

Практика экспресс-тестирования на COVID-19 широко применяется за рубежом, подчеркнула Ракова. При этом в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю.

В десяти столичных школах первые экспресс-тесты начнут делать с 14 октября: каждый ученик с 1 по 11 класс будет проходить тестирование раз в две недели. Это коснется и воспитанников детских садов.

Забор материала для анализа будет осуществляться только из носа. В каждой школе будут самостоятельно принимать решение, кто будет брать тест - работники школы или медицинский персонал. Родители, которые сами захотят протестировать своих детей, смогут прийти в школу и в присутствии школьного работника, взять тест.

Также родители могут сами раз в две недели приносить в школу документ об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном ребенку в медицинском учреждении.

Тестирование будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольной группы, оно не займет более 25 минут. Каждая школа будет составлять расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса, цитирует Ракову РИА Новости.

11 октября в Москве заработали точки для бесплатной сдачи экспресс-тестов на коронавирус. Результат экспресс-теста известен уже через 15 минут. В совокупности пункты бесплатного экспресс-тестирования смогут принимать более 4 тысяч человек в день.

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