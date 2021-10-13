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Детей могут оставить без популярного зимнего развлечения

10:29
  • среда
  • 13 октября 2021

Это очень травмоопасный вид досуга

В России детям младше 12 лет могут запретить кататься на тюбингах ("ватрушках") со снежных горок.

Ввести возрастное ограничение предложил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, он правил письмо исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну.

Курдесов рассказал, что с наступлением зимы учащаются случаи детской смерти и травматизма с тем, кто использует тюбинг в качестве зимней забавы. Особенно часто это происходит с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Они не могут быстро осознать угрозу, быстро среагировать, не имеют достаточно сил, чтобы во время езды увернуться от опасности.

Общественник считает, что взрослых, которые разрешили ребенку младше 12 лет кататься на тюбинге, нужно штрафовать, пишет RT.

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Ребенок катается на тюбинге
Ребенок катается на тюбинге
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