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Путин назвал важнейший фактор роста экономики

10:22
  • среда
  • 13 октября 2021

Президент призвал уделить особое внимание перспективам развития "зеленой" энергетики

Важнейшим фактором роста национальных экономик является эффективность производства и потребления энергоресурсов. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам международного форума "Российская энергетическая неделя".
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Глава государства напомнил, что многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий. В связи с этим Путин призвал уделить особое внимание в деловой программе форума перспективам развития "зеленой" энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива.

Российский лидер выразил надежду на то, что мероприятия "Российской энергетической недели" позволят участникам форума ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса, а выдвинутые ими инициативы получат практическое применение.

Президент пожелал участникам форума "Российская энергетическая неделя" плодотворного общения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин, выступая в Кремле перед депутатами Госдумы восьмого созыва, заявил, что главным врагом России являются низкие доходы граждан. Президент призвал парламентариев руководствоваться в своей работе национальными целями развития страны.

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