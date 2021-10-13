ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборная Москвы стала лучшей на чемпионате по многоборью среди спасателей

10:36
  • среда
  • 13 октября 2021

Соревнования прошли в Севастополе

Московские спасатели заняли первое место на чемпионате по многоборью спасателей среди поисково-спасательных формирований России.

Мероприятие проходило с 1 по 11 октября в Севастополе. В нем приняли участие 20 команд из разных городов России. Серебро и бронза достались специалистам МЧС из Удмуртии и Сибири.

Спасатели стали участниками кросс-эстафеты, сделали упражнения на перекладине, показали навыки ориентирования на местности и оказания первой помощи.

В состав столичной команды вошли спортсмены из Пожарно-спасательного центра столицы и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сборная Департамента по делам гражданской обороны
Сборная Департамента по делам гражданской обороны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.