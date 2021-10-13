Сборная Москвы стала лучшей на чемпионате по многоборью среди спасателей

Соревнования прошли в Севастополе

Московские спасатели заняли первое место на чемпионате по многоборью спасателей среди поисково-спасательных формирований России.

Мероприятие проходило с 1 по 11 октября в Севастополе. В нем приняли участие 20 команд из разных городов России. Серебро и бронза достались специалистам МЧС из Удмуртии и Сибири.

Спасатели стали участниками кросс-эстафеты, сделали упражнения на перекладине, показали навыки ориентирования на местности и оказания первой помощи.

В состав столичной команды вошли спортсмены из Пожарно-спасательного центра столицы и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

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