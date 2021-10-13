Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек

Каждый месяц в таком статусе регистрируются 30-35 тысяч человек

Более 750 тысяч самозанятых зарегистрировались в Москве, ежемесячный прирост составляет 30-35 тысяч человек.

Каждый четвертый самозанятый в России зарегистрирован в Москве, их количество в столице уже превышает 750 тысяч. Доля москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения города. Показатель продолжает увеличиваться — ежемесячный прирост составляет 30-35 тысяч человек. Данный сегмент столичной экономики относится к самым быстрорастущим.

Основные виды деятельности среди самозанятых в Москве — репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)" был утвержден в столице в 2020 году. Это одно из опорных направлений реализации в городе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, плановый показатель по числу самозанятых, установленный для столицы на 2021 год, составляет 406 тысяч. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей.

Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% — при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 млрд рублей налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 млн рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, растет и суммарный доход самозанятых. С начала 2019 года до 1 сентября 2021 года он составил 232 млрд рублей — 40% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека к началу осени достиг 2332 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% по отношению к показателям сентября 2020 года.

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos представлена экосистема "Все о самозанятости от А до Я". Здесь можно узнать, кто может стать самозанятым, получить информацию о бесплатных образовательных мероприятиях, онлайн-курсах и комплексных программах обучения. В цифровую экосистему интегрированы популярные сервисы по поиску заказов и продвижению услуг самозанятых. Для пользователей каждой площадки подготовлен ознакомительный онлайн-курс.

Экосистема "Все о самозанятости от А до Я" предоставляет эффективные решения, которые помогут начать работать на себя и продвигать дело при поддержке города. С момента запуска в мае этого года ее посетили более 44 тысяч раз, рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кроме того, на портале mbm.mos собраны онлайн-продукты, упрощающие ведение своего дела. Один из сервисов, "Интерактивный помощник", помогает подобрать подходящие городские меры поддержки, в том числе для самозанятых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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