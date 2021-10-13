В поездах московского метро начали устанавливать окна будущего

Пассажиры смогут увидеть полезную информацию на ярком и современном экране

В окнах поезда Таганско-Краснопресненской линии столичного метро установили два интерактивных дисплея. Вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Пока такие инновационные технологии тестируют, помимо Москвы, только в метро Пекина и Шэньчжэня.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что поезд пока запущен в тестовом формате. Через некоторое время подведут результаты опроса пассажиров, на их основе примут решение о дальнейшей реализации данного проекта.

Столичные власти следят за технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров московского транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу – все самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь. Все расходы по размещению необычных экранов взяли на себя партнеры города, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Между тем пассажиропоток в столичном метро восстановился на 83% от зафиксированных до пандемии COVID-19 значений. Несмотря на мировую тенденцию по медленному возвращению в метро, автобусы и трамваи, большинство людей в Москве доверяют городскому транспорту, потому что он безопасен, отметил Максим Ликсутов.

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