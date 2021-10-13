Москвичи старше 65 лет получат 10 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Деньги выдадут вместо набора "С заботой о здоровье"

Пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Деньги полагаются вместо набора "С заботой о здоровье".

Программа распространяется только на москвичей старше 65 лет, которые являются участниками программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса (проходит с 23 июня по 31 декабря 2021 года).

Для получения денег надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно принести паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

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