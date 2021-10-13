ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи старше 65 лет получат 10 тысяч рублей за прививку от COVID-19

11:00
  • среда
  • 13 октября 2021

Деньги выдадут вместо набора "С заботой о здоровье"

Пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Деньги полагаются вместо набора "С заботой о здоровье".

Программа распространяется только на москвичей старше 65 лет, которые являются участниками программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса (проходит с 23 июня по 31 декабря 2021 года). 

Для получения денег надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно принести паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.