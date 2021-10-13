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Оперштаб: каждый девятый москвич 60+ умирает от ковида

11:27
  • среда
  • 13 октября 2021

А среди тех, кто своевременно не обращается к врачу, - каждый третий

В Москве каждый девятый пожилой пациент старше 60 лет, подхвативший коронавирус, умирает.
Москвичи старше 65 лет получат 10 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам, об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть.

"Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает. А среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, – каждый третий", - сообщили в оперштабе.

Власти Москвы призвали пожилых не отказываться от вакцинации от COVID-19. На текущий момент иммунизацию получили только треть жителей столицы 60+. В столице действует стимулирующая программа: прошедшие вакцинацию с с 23 июня по 31 декабря 2021 года могут получить коробку "С заботой о здоровье" или денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей.

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