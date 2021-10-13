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В России 28717 человек заразились коронавирусом

11:49
  • среда
  • 13 октября 2021

Скончались 984 пациента

В России выявили 28 717 заразившихся коронавирусом за сутки. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 861 681.
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В Москве за минувшие 24 часа выявлено 4 410 новых случаях коронавируса, в Санкт-Петербурге - 2 470, в Московской области - 1 898.

Умерли 984 человека, с начала пандемии - 219 329 , говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки полностью выздоровели  21 801 человек, за весь период пандемии - 6 916 086.

В мире число заразившихся коронавирусом достигло 238 747 301, скончались 4 866 270 человек. Сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в США, Великобритании и Турции.

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