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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Нелли Абрамовой

11:21
  • среда
  • 13 октября 2021

Девочка борется с тяжелой болезнью

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 10-летней Нелли Абрамовой.

Нелли борется с острым лимфобластным лейкозом. Болезнь поразила центральную нервную систему. Позади несколько курсов химиотерапии и трансплантация костного мозга. И сейчас главное, чтобы ослабленный организм не отторг донорские клетки. Для этого как можно скорее нужно начать лечение специальными поддерживающими препаратами. Стоят они очень дорого, и родители девочки собрать необходимую сумму не в силах.

Слова благодарности от мамы Нелли: Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Спасибо Вам огромное за то, что откликнулись на чужую беду и помогли спасти жизнь моей дочери! Сбор средств на лечение Нелли закрыт! Только благодаря Вам нам удалось осилить такую огромную сумму! Вы наши волшебники! После того как Нелли восстановится, мы вернемся к прежней жизни. У нас огромные планы на будущее, которые с Вашей поддержкой нам точно удастся осуществить! Еще раз спасибо, что подарили нам веру в жизнь без болезни! Храни Вас бог! С уважением, мама Нелли".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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