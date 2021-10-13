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Оперштаб Москвы разъяснил порядок экспресс-тестирования на COVID-19 в школах

11:36
  • среда
  • 13 октября 2021

Это не медицинская процедура, поэтому подписывать согласие на проведение теста не потребуется

Экспресс-тестирование является быстрым и эффективным механизмом выявления коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 13 октября, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Как пояснили в оперштабе, мазок берется из носа ватной палочкой, она очень гибкая и мягкая, нанести ею вред невозможно. Процедура взятия материала для анализа безболезненная и абсолютно безопасная. Результат тестирования станет известен уже через 15 минут.

Поскольку экспресс-тестирование не является медицинской процедурой, не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста, отметили в оперштабе.

Результат экспресс-теста не является решающим для постановки диагноза, но может послужить сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом, сообщается в телеграм-канале столичного оперштаба.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с 14 октября в десяти столичных школах начнут делать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

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