МИД Украины потребовал от России четкого ответа по встрече Путина и Зеленского

Москва якобы избегает этой встречи, утверждает глава ведомства Дмитрий Кулеба

Украина ждет четкого ответа от российской стороны относительно встречи лидеров двух стран. С таким заявлением в среду, 13 октября, выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По утверждению дипломата, он регулярно получает "какие-то посты из России, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи", причем в Москве якобы "с одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить".

Кулеба заявил, что на Украине готовы к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому необходим четкий ответ относительно ее проведения, хотя Россия "сейчас выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь".

Глава украинского МИД допустил проведение такой встречи в рамках нормандского саммита, если он будет организован. Кулеба подчеркнул, что Киев настаивает на его проведении в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

В администрации президента Украины ранее заявили об условии, на котором Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным: из отношений Киева и Москвы должны исчезнуть вопросы "оккупации Россией части украинских территорий".

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