Минздрав разрешил испытания "Спутника V" в виде спрея

Он будет двухкомпонентным
В России одобрена вторая фаза испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея.
Разрешение было выдано в минувший вторник, 12 октября, пишет "Интерфакс". В исследовании примут участие 500 добровольцев на базе санкт-петербургского научно-исследовательского центра "Эко-безопасность".
Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, следует из данных госреестра разрешенных клинических исследований.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина может использоваться для профилактики коронавируса у маленьких детей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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