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Минздрав разрешил испытания "Спутника V" в виде спрея

11:44
  • среда
  • 13 октября 2021

Он будет двухкомпонентным

В России одобрена вторая фаза испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея.

Разрешение было выдано в минувший вторник, 12 октября, пишет "Интерфакс". В исследовании примут участие 500 добровольцев на базе санкт-петербургского научно-исследовательского центра "Эко-безопасность".

Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, следует из данных госреестра разрешенных клинических исследований.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина может использоваться для профилактики коронавируса у маленьких детей.

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